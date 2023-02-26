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Параскева Иоаннова

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.10.1904

Дата смерти

23.07.1905

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1904

Отец: Иван Григорьев

Мать: Ефимия Иванова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.07.1905
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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