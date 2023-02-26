Параскева Иоаннова
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.10.1904
Дата смерти23.07.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1904
Отец: Иван Григорьев
Мать: Ефимия Иванова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.07.1905
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.