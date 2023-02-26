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Ефимия Иванова

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Место рождения

д.Мамолки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: ?

Мать: ?

д.Мамолки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1879

Муж: Иван Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.11.1881

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1883

Сын: Павел Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1885

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1887

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1890

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1891

Сын: Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1893

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1894

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1897

Сын: Макарий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1899

Сын: Нил Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1900

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1904

Дочь: Параскева Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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