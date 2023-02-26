Ефимия Иванова
Место рожденияд.Мамолки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.05.1879
Муж: Иван Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.11.1881
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1883
Сын: Павел Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1885
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1887
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1890
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1891
Сын: Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1893
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1894
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1897
Сын: Макарий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1899
Сын: Нил Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1900
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1904
Дочь: Параскева Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно