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Иван Иванов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.06.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1894

Отец: Иван Григорьев

Мать: Ефимия Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1914

Сын: Семён Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Стефанова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1915

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Феодосия Стефанова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Стефанова

Смерть
Неизвестно
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