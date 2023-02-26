Иван Иванов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.06.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1894
Отец: Иван Григорьев
Мать: Ефимия Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1914
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: Феодосия Стефанова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1915
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Феодосия Стефанова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Стефанова
Смерть
Неизвестно