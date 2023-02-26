Феодосия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
03.04.1914

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1915

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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