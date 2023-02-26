Феодосия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.1914
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1915
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно