Семён Иванов
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.04.1914
Дата смерти22.06.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1914
Отец: Иван Иванов
Мать: Феодосия Стефанова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.06.1914
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.