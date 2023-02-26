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Семён Иванов

Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.04.1914

Дата смерти

22.06.1914

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

До 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1914

Отец: Иван Иванов

Мать: Феодосия Стефанова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.06.1914
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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