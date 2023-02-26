Яков Иванов
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1887
Отец: Иван Григорьев
Мать: Ефимия Иванова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.06.1907
Жена: Варвара Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1908
Дочь: Ульяния Яковлева
Мать ребёнка: Варвара Григорьева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1911
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Варвара Григорьева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1914
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Варвара Григорьева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно