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Яков Иванов

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1887

Отец: Иван Григорьев

Мать: Ефимия Иванова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.06.1907

Жена: Варвара Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1908

Дочь: Ульяния Яковлева

Мать ребёнка: Варвара Григорьева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1911

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Варвара Григорьева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1914

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Варвара Григорьева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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