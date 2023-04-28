Варвара Григорьева
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.06.1907
Муж: Яков Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1908
Дочь: Ульяния Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1911
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Яков Иванов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1914
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно