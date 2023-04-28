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Варвара Григорьева

Место рождения

Дубки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: ?

Мать: ?

Дубки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.06.1907

Муж: Яков Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1908

Дочь: Ульяния Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1911

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Яков Иванов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1914

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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