Антон Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Григорьев

Место рождения

Дубки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: ?

Мать: ?

Дубки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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