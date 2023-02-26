Евдокия ст
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.07.1911
Дата смерти25.04.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1911
Отец: Яков Иванов
Мать: Варвара Григорьева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.04.1913
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори