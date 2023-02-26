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Евдокия ст

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.07.1911

Дата смерти

25.04.1913

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1911

Отец: Яков Иванов

Мать: Варвара Григорьева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.04.1913
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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