Филипп Алексеев
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.01.1886
Дата смерти16.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1886
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Параскева (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.05.1886
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.