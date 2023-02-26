Тимофей Алексеев
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.02.1884
Дата смерти16.12.1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1884
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Параскева (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.12.1884
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.