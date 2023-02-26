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Тимофей Алексеев

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.02.1884

Дата смерти

16.12.1884

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1884

Отец: Алексей Григорьев

Мать: Параскева (Андреева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.12.1884
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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