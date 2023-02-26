Феврония Иванова
Место рождения
Дата рождения16.06.1874
Дата смерти23.06.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1874
Отец: Иван Прохоров
Мать: Агафия Иосифова
Военная служба
1892
рядовой
Бракосочетание
19.10.1892
Муж: Константин Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
23.06.1893
Причина смерти: от натуральной