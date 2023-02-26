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Феврония Иванова

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.06.1874

Дата смерти

23.06.1893

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1832 г.р.

Муж

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1874

Отец: Иван Прохоров

Мать: Агафия Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1892
рядовой
Бракосочетание
19.10.1892

Муж: Константин Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
23.06.1893
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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