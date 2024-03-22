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Иван Прохоров

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

06.12.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Прохор Иванов

Мать: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1861

Сын: Иванюгин Яков Иванов

Мать ребёнка: Агафия Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1864

Сын: Семён Иванов

Мать ребёнка: Агафия Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1874

Дочь: Феврония Иванова

Мать ребёнка: Агафия Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1876

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Агафия Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.12.1894
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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