Иван Прохоров
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти06.12.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Прохор Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
06.10.1861
Сын: Иванюгин Яков Иванов
Мать ребёнка: Агафия Иосифова
Рождение ребёнка
05.04.1864
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: Агафия Иосифова
Рождение ребёнка
16.06.1874
Дочь: Феврония Иванова
Мать ребёнка: Агафия Иосифова
Рождение ребёнка
04.09.1876
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Агафия Иосифова
Смерть
06.12.1894