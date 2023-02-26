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Агафия Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

29.08.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1861

Сын: Иванюгин Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1864

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1874

Дочь: Феврония Иванова

Отец ребёнка: Иван Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1876

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.08.1894
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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