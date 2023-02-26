Агафия Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти29.08.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1861
Сын: Иванюгин Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Прохоров
Рождение ребёнка
05.04.1864
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Прохоров
Рождение ребёнка
16.06.1874
Дочь: Феврония Иванова
Отец ребёнка: Иван Прохоров
Рождение ребёнка
04.09.1876
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Прохоров
Смерть
29.08.1894