Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1894

Дочь: Анна Константинова

Отец ребёнка: Константин Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Иванов

Смерть
Неизвестно
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