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Сидор (Исидор) Иванов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.05.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1864

Отец: Губкин Иван Ефимов

Мать: Губкина Параскева Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1882

Жена: Анисия Елисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1883

Дочь: Мелания (Исидорова)

Мать ребёнка: Анисия Елисеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1885

Сын: Сергей Исидоров

Мать ребёнка: Анисия Елисеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1887

Дочь: Евдокия Исидорова

Мать ребёнка: Анисия Елисеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1888

Дочь: Елена Исидорова

Мать ребёнка: Анисия Елисеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1891

Дочь: Ульяния Исидорова

Мать ребёнка: Анисия Елисеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1892

Сын: Григорий Исидоров

Мать ребёнка: Анисия Елисеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1895

Дочь: Ксения (Исидорова)

Мать ребёнка: Анисия Елисеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1898

Дочь: Дария Сидорова

Мать ребёнка: Анисия Елисеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1900

Сын: Илья Сидоров

Мать ребёнка: Анисия Елисеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1902

Дочь: Надежда Сидорова

Мать ребёнка: Анисия Елисеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.07.1904

Жена: Галактионова Ефимия Силина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
29.01.1906

Дочь: Анна Сидорова

Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1907

Сын: Иоанн Исидоров

Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Андреева

Смерть
Неизвестно
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