Сидор (Исидор) Иванов
Место рождения
Дата рождения09.05.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1864
Отец: Губкин Иван Ефимов
Бракосочетание
24.01.1882
Жена: Анисия Елисеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1883
Дочь: Мелания (Исидорова)
Мать ребёнка: Анисия Елисеева
Рождение ребёнка
02.10.1885
Сын: Сергей Исидоров
Мать ребёнка: Анисия Елисеева
Рождение ребёнка
01.03.1887
Дочь: Евдокия Исидорова
Мать ребёнка: Анисия Елисеева
Рождение ребёнка
20.05.1888
Дочь: Елена Исидорова
Мать ребёнка: Анисия Елисеева
Рождение ребёнка
09.02.1891
Дочь: Ульяния Исидорова
Мать ребёнка: Анисия Елисеева
Рождение ребёнка
20.11.1892
Сын: Григорий Исидоров
Мать ребёнка: Анисия Елисеева
Рождение ребёнка
20.01.1895
Дочь: Ксения (Исидорова)
Мать ребёнка: Анисия Елисеева
Рождение ребёнка
13.03.1898
Дочь: Дария Сидорова
Мать ребёнка: Анисия Елисеева
Рождение ребёнка
18.07.1900
Сын: Илья Сидоров
Мать ребёнка: Анисия Елисеева
Рождение ребёнка
13.09.1902
Дочь: Надежда Сидорова
Мать ребёнка: Анисия Елисеева
Бракосочетание
18.07.1904
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
29.01.1906
Дочь: Анна Сидорова
Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина
Рождение ребёнка
02.09.1907
Сын: Иоанн Исидоров
Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Андреева
Смерть
Неизвестно