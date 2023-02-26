(Елисеева) Анисия Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Елисеева) Анисия Елисеева

(Елисеева) Анисия Елисеева

avatar

Место рождения

д.Лопы ( Ночевки тож) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

30.04.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Елисеев Елисей Ермолаев

Мать: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

д.Лопы ( Ночевки тож) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1882

Муж: Сидор (Исидор) Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
До 1882
Рождение ребёнка
26.12.1883

Дочь: Мелания (Исидорова)

Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1885

Сын: Сергей Исидоров

Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1887

Дочь: Евдокия Исидорова

Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1888

Дочь: Елена Исидорова

Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1891

Дочь: Ульяния Исидорова

Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1892

Сын: Григорий Исидоров

Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1895

Дочь: Ксения (Исидорова)

Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1898

Дочь: Дария Сидорова

Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1900

Сын: Илья Сидоров

Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1902

Дочь: Надежда Сидорова

Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.04.1904
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от тифа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close