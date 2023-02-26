(Елисеева) Анисия Елисеева
Место рожденияд.Лопы ( Ночевки тож) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти30.04.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
д.Лопы ( Ночевки тож) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
До 1882
Рождение ребёнка
26.12.1883
Дочь: Мелания (Исидорова)
Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов
Рождение ребёнка
02.10.1885
Сын: Сергей Исидоров
Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1887
Дочь: Евдокия Исидорова
Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов
Рождение ребёнка
20.05.1888
Дочь: Елена Исидорова
Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов
Рождение ребёнка
09.02.1891
Дочь: Ульяния Исидорова
Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов
Рождение ребёнка
20.11.1892
Сын: Григорий Исидоров
Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов
Рождение ребёнка
20.01.1895
Дочь: Ксения (Исидорова)
Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов
Рождение ребёнка
13.03.1898
Дочь: Дария Сидорова
Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов
Рождение ребёнка
18.07.1900
Сын: Илья Сидоров
Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов
Рождение ребёнка
13.09.1902
Дочь: Надежда Сидорова
Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванов
Смерть
30.04.1904
Причина смерти: от тифа