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Елена Исидорова

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.05.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1888

Отец: Сидор (Исидор) Иванов

Мать: Анисия Елисеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1904

Муж: Цацура Илья Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Матрона Ильина

Отец ребёнка: Цацура Илья Иванов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1910

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Цацура Илья Иванов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1913

Сын: Цацурин Фёдор Ильин

Отец ребёнка: Цацура Илья Иванов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Цацурин Иван Ильич

Отец ребёнка: Цацура Илья Иванов

Смоленская обл., Дмитровский р-н, д. Т-Нива
Смерть
Неизвестно
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