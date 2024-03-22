Елена Исидорова
Место рождения
Дата рождения20.05.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1888
Отец: Сидор (Исидор) Иванов
Мать: Анисия Елисеева
Бракосочетание
28.01.1904
Муж: Цацура Илья Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Матрона Ильина
Отец ребёнка: Цацура Илья Иванов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1910
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Цацура Илья Иванов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1913
Сын: Цацурин Фёдор Ильин
Отец ребёнка: Цацура Илья Иванов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Цацурин Иван Ильич
Отец ребёнка: Цацура Илья Иванов
Смоленская обл., Дмитровский р-н, д. Т-Нива
Смерть
Неизвестно