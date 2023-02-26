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Цацура Илья Иванов

Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.07.1885

Дата смерти

10.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1885

Отец: Иван Киреев

Мать: (Гурцова) Васса Артёмова

Бракосочетание
28.01.1904

Жена: Елена Исидорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: (Цацура) Матрона Ильина

Мать ребёнка: Елена Исидорова

Рождение ребёнка
15.10.1910

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Елена Исидорова

Рождение ребёнка
16.02.1913

Сын: Цацурин Фёдор Ильин

Мать ребёнка: Елена Исидорова

Военная служба
1915
ефрейтор 120-й пехотный Серпуховский полк
Смерть
10.07.1915
Причина смерти: На войне пропал без вести
Рождение ребёнка
1921

Сын: Цацурин Иван Ильич

Мать ребёнка: Елена Исидорова

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