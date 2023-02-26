Цацура Илья Иванов
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.07.1885
Дата смерти10.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1885
Отец: Иван Киреев
Мать: (Гурцова) Васса Артёмова
Бракосочетание
28.01.1904
Жена: Елена Исидорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: (Цацура) Матрона Ильина
Мать ребёнка: Елена Исидорова
Рождение ребёнка
15.10.1910
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Елена Исидорова
Рождение ребёнка
16.02.1913
Сын: Цацурин Фёдор Ильин
Мать ребёнка: Елена Исидорова
Военная служба
1915
ефрейтор 120-й пехотный Серпуховский полк
Смерть
10.07.1915
Причина смерти: На войне пропал без вести
Рождение ребёнка
1921
Сын: Цацурин Иван Ильич
Мать ребёнка: Елена Исидорова