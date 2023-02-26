Домника Иванова
Место рождения
Дата рождения06.09.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1872
Отец: Губкин Иван Ефимов
Бракосочетание
16.10.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1892
Дочь: Варвара Тимофеева
Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
04.10.1894
Дочь: Пелагея Тимофеева
Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
До 1899
Сын: Бешенов (Бешенков) Павел Тимофеев
Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Пётр Тимофеев
Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
05.10.1901
Дочь: Параскева Тимофеева
Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
19.07.1903
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей Яковлев
Смерть
Неизвестно