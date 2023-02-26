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Домника Иванова

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.09.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1872

Отец: Губкин Иван Ефимов

Мать: Губкина Параскева Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.10.1888

Муж: Рыбаков Тимофей Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1892

Дочь: Варвара Тимофеева

Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
04.10.1894

Дочь: Пелагея Тимофеева

Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей Яковлев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Бешенов (Бешенков) Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей Яковлев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей Яковлев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1901

Дочь: Параскева Тимофеева

Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей Яковлев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей Яковлев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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