Рыбаков Тимофей Яковлев
Место рождения
Дата рождения20.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1871
Отец: Рыбаков Яков Ефимов
Мать: Рыбакова Евдокия Иванова
Бракосочетание
16.10.1888
Жена: Домника Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1892
Дочь: Варвара Тимофеева
Мать ребёнка: Домника Иванова
Рождение ребёнка
04.10.1894
Дочь: Пелагея Тимофеева
Мать ребёнка: Домника Иванова
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Пётр Тимофеев
Мать ребёнка: Домника Иванова
Рождение ребёнка
До 1899
Сын: Бешенов (бешенков) Павел Тимофеев
Мать ребёнка: Домника Иванова
Рождение ребёнка
05.10.1901
Дочь: Параскева Тимофеева
Мать ребёнка: Домника Иванова
Рождение ребёнка
19.07.1903
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Домника Иванова
Смерть
Неизвестно