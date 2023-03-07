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Рыбаков Тимофей Яковлев

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1871

Отец: Рыбаков Яков Ефимов

Мать: Рыбакова Евдокия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.10.1888

Жена: Домника Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1892

Дочь: Варвара Тимофеева

Мать ребёнка: Домника Иванова

Рождение ребёнка
04.10.1894

Дочь: Пелагея Тимофеева

Мать ребёнка: Домника Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Пётр Тимофеев

Мать ребёнка: Домника Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Бешенов (бешенков) Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Домника Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1901

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Домника Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Домника Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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