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Рыбаков Яков Ефимов

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

09.10.1835

Дата смерти

03.08.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1835

Отец: Рыбаков Ефим Григорьев

Мать: Гликерия Никитина

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.11.1853

Жена: Рыбакова Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.11.1857

Сын: Рыбаков Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1860

Дочь: (Рыбакова) Матрона Яковлева

Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Шавлова Александра Яковлева

Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1864

Дочь: (Рыбакова) Мелания Яковлева

Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Устиния Яковлева

Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1871

Сын: Рыбаков Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1873

Дочь: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.02.1876

Дочь: (Рыбакова) Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1892

Жена: Медведева - Рыбакова Ксения Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1892

Дочь: (Рыбакова) Анна Яковлева

Мать ребёнка: Медведева - Рыбакова Ксения Павлова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1895

Дочь: (Рыбакова) Мария Яковлева

Мать ребёнка: Медведева - Рыбакова Ксения Павлова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1897

Сын: Рыбаков Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Медведева - Рыбакова Ксения Павлова

Смерть
03.08.1899
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

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