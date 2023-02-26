Рыбаков Яков Ефимов
Место рождения
Дата рождения09.10.1835
Дата смерти03.08.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Рыбаков Ефим Григорьев
Мать: Гликерия Никитина
Жена: Рыбакова Евдокия Иванова
Сын: Рыбаков Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова
Дочь: (Рыбакова) Матрона Яковлева
Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова
Дочь: Шавлова Александра Яковлева
Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова
Дочь: (Рыбакова) Мелания Яковлева
Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова
Дочь: Устиния Яковлева
Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова
Дочь: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова
Дочь: (Рыбакова) Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Рыбакова Евдокия Иванова
Дочь: (Рыбакова) Анна Яковлева
Мать ребёнка: Медведева - Рыбакова Ксения Павлова
Дочь: (Рыбакова) Мария Яковлева
Мать ребёнка: Медведева - Рыбакова Ксения Павлова
Мать ребёнка: Медведева - Рыбакова Ксения Павлова