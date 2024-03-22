Рыбаков Ефим Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбаков Ефим Григорьев

Рыбаков Ефим Григорьев

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1805

Дата смерти

23.07.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Григорий Трофимов

Мать: ?

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1832

Сын: Рыбаков Иван Ефимов

Мать ребёнка: Гликерия Никитина

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1834

Сын: Рыбаков Филипп Ефимов

Мать ребёнка: Гликерия Никитина

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1835

Сын: Рыбаков Яков Ефимов

Мать ребёнка: Гликерия Никитина

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
23.07.1836
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close