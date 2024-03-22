Рыбаков Ефим Григорьев
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти23.07.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Григорий Трофимов
Мать: ?
Рождение ребёнка
04.05.1832
Сын: Рыбаков Иван Ефимов
Мать ребёнка: Гликерия Никитина
Рождение ребёнка
08.01.1834
Мать ребёнка: Гликерия Никитина
Рождение ребёнка
09.10.1835
Сын: Рыбаков Яков Ефимов
Мать ребёнка: Гликерия Никитина
Смерть
23.07.1836