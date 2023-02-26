Гликерия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1832

Сын: Рыбаков Иван Ефимов

Отец ребёнка: Рыбаков Ефим Григорьев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1834

Сын: Рыбаков Филипп Ефимов

Отец ребёнка: Рыбаков Ефим Григорьев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1835

Сын: Рыбаков Яков Ефимов

Отец ребёнка: Рыбаков Ефим Григорьев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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