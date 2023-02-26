Гликерия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1832
Сын: Рыбаков Иван Ефимов
Отец ребёнка: Рыбаков Ефим Григорьев
Рождение ребёнка
08.01.1834
Отец ребёнка: Рыбаков Ефим Григорьев
Рождение ребёнка
09.10.1835
Сын: Рыбаков Яков Ефимов
Отец ребёнка: Рыбаков Ефим Григорьев
Смерть
Неизвестно