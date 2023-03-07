Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева
Место рождения
Дата рождения05.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1873
Отец: Рыбаков Яков Ефимов
Мать: Рыбакова Евдокия Иванова
Бракосочетание
17.02.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1892
Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев
Рождение ребёнка
11.10.1894
Дочь: Пелагея Иосифова
Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев
Рождение ребёнка
01.01.1897
Дочь: Татьяна Иосифова
Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев
Рождение ребёнка
02.07.1899
Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев
Рождение ребёнка
02.04.1905
Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев
Рождение ребёнка
02.01.1906
Дочь: Анисия Иосифова
Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Александра Иосифова
Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев
Рождение ребёнка
18.01.1913
Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев
Рождение ребёнка
18.01.1913
Дочь: Мария Иосифова
Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев
Смерть
Неизвестно