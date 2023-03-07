Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1873

Отец: Рыбаков Яков Ефимов

Мать: Рыбакова Евдокия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.02.1891

Муж: Рыбаков Иосиф Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1892

Сын: Рыбаков Павел Иосифов

Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1894

Дочь: Пелагея Иосифова

Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1897

Дочь: Татьяна Иосифова

Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1899

Сын: Рыбаков Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1905

Сын: Рыбаков Никита Иосифов

Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1906

Дочь: Анисия Иосифова

Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Александра Иосифова

Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев

Рождение ребёнка
18.01.1913

Сын: Рыбаков Афанасий Иосифов

Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1913

Дочь: Мария Иосифова

Отец ребёнка: Рыбаков Иосиф Алексеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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