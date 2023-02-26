Рыбаков Иосиф Алексеев
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Алексей Сазонов
Мать: Марфа Андреева
Бракосочетание
17.02.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1892
рядовой
Рождение ребёнка
04.11.1892
Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
11.10.1894
Дочь: (Рыбакова) Пелагея Иосифова
Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
01.01.1897
Дочь: (Рыбакова) Татьяна Иосифова
Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
02.07.1899
Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
02.04.1905
Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
02.01.1906
Дочь: (Рыбакова) Анисия Иосифова
Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Александра Иосифова
Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
18.01.1913
Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
18.01.1913
Дочь: (Рыбакова) Мария Иосифова
Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева
Смерть
Неизвестно