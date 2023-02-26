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Рыбаков Иосиф Алексеев

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Алексей Сазонов

Мать: Марфа Андреева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.02.1891

Жена: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1892
рядовой
Рождение ребёнка
04.11.1892

Сын: Рыбаков Павел Иосифов

Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1894

Дочь: (Рыбакова) Пелагея Иосифова

Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1897

Дочь: (Рыбакова) Татьяна Иосифова

Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1899

Сын: Рыбаков Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1905

Сын: Рыбаков Никита Иосифов

Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1906

Дочь: (Рыбакова) Анисия Иосифова

Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Александра Иосифова

Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
18.01.1913

Сын: Рыбаков Афанасий Иосифов

Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1913

Дочь: (Рыбакова) Мария Иосифова

Мать ребёнка: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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