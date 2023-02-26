Рыбаков Павел Иосифов
Место рождения
Дата рождения04.11.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1892
Бракосочетание
09.02.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1913
Сын: Рыбаков Иван Павлов
Мать ребёнка: Рыбакова Акилина Парфенова
Рождение ребёнка
14.07.1915
Дочь: (Рыбакова) Мария Павлова
Мать ребёнка: Рыбакова Акилина Парфенова
Смерть
Неизвестно