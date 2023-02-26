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Рыбаков Павел Иосифов

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.11.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1892

Отец: Рыбаков Иосиф Алексеев

Мать: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1911

Жена: Рыбакова Акилина Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1913

Сын: Рыбаков Иван Павлов

Мать ребёнка: Рыбакова Акилина Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1915

Дочь: (Рыбакова) Мария Павлова

Мать ребёнка: Рыбакова Акилина Парфенова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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