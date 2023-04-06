Рыбакова Акилина Парфенова
Место рождения
Дата рождения07.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1883
Отец: Парфений Петров
Мать: Варвара (Петрова)
Бракосочетание
09.02.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1913
Сын: Рыбаков Иван Павлов
Отец ребёнка: Рыбаков Павел Иосифов
Рождение ребёнка
14.07.1915
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Рыбаков Павел Иосифов
Смерть
Неизвестно