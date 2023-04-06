Рыбакова Акилина Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбакова Акилина Парфенова

Рыбакова Акилина Парфенова

avatar

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1883

Отец: Парфений Петров

Мать: Варвара (Петрова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1911

Муж: Рыбаков Павел Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1913

Сын: Рыбаков Иван Павлов

Отец ребёнка: Рыбаков Павел Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1915

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Рыбаков Павел Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close