Рыбаков Андрей Иосифович
Место рождения
Дата рождения02.07.1899
Дата смерти?.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Рыбакова Екатерина Мартынова
Военная служба
01.08.1941
Дата и место призыва 01.08.1941 Кексгольмский РВК, Карело-Финская ССР, Кексгольмский р-н
Смерть
?.10.1944
Причина смерти: На войне пропал без вести