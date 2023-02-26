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Рыбаков Андрей Иосифович

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.07.1899

Дата смерти

?.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1899

Отец: Рыбаков Иосиф Алексеев

Мать: Рыбакова (Рыбакова) Евдокия Яковлева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Екатерина Мартынова

Рождение ребёнка
1922

Сын: Рыбаков Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Рыбакова Екатерина Мартынова

Военная служба
01.08.1941
Дата и место призыва 01.08.1941 Кексгольмский РВК, Карело-Финская ССР, Кексгольмский р-н
Смерть
?.10.1944
Причина смерти: На войне пропал без вести

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