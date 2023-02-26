Рыбаков Антон Яковлевич
Место рожденияд.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.
Дата рождения14.03.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1897
д.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1915
Сын: Рыбаков Александр Антонович
Мать ребёнка: ?
д.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная служба
1917
рядовой 24 (26) -й саперный батальон
Рождение ребёнка
1921
Сын: Рыбаков Николай Антонович
Мать ребёнка: ?
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Бабаевка
Смерть
Неизвестно