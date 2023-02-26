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Рыбаков Антон Яковлевич

Место рождения

д.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

14.03.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1897

Отец: Рыбаков Яков Ефимов

Мать: Медведева - Рыбакова Ксения Павлова

д.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1915

Сын: Рыбаков Александр Антонович

Мать ребёнка: ?

д.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная служба
1917
рядовой 24 (26) -й саперный батальон
Рождение ребёнка
1921

Сын: Рыбаков Николай Антонович

Мать ребёнка: ?

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Бабаевка
Смерть
Неизвестно