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Медведева - Рыбакова Ксения Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Медведева (вел)) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Медведев (вел) Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев (вел) Пётр

Бракосочетание
19.01.1892

Муж: Рыбаков Яков Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1892

Дочь: (Рыбакова) Анна Яковлева

Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1895

Дочь: (Рыбакова) Мария Яковлева

Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1897

Сын: Рыбаков Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов

Смерть
Неизвестно

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