Медведева - Рыбакова Ксения Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Медведева (вел)) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Медведев (вел) Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев (вел) Пётр
Бракосочетание
19.01.1892
Муж: Рыбаков Яков Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1892
Дочь: (Рыбакова) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
21.01.1895
Дочь: (Рыбакова) Мария Яковлева
Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
14.03.1897
Отец ребёнка: Рыбаков Яков Ефимов
Смерть
Неизвестно