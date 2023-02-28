Иванов Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Василий Иванов

Иванов Василий Иванов

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Губкин Иван Ефимов

Мать: Губкина Параскева Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.09.1895

Жена: Иванова Евгения (Ксения) Ильина

Бракосочетание
24.09.1895

Жена: Иванова Евгения (Ксения) Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1895
отпускной рядовой
Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Иванова Евгения (Ксения) Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1897

Сын: Иванов Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Иванова Евгения (Ксения) Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1901

Дочь: Ольга Васильева

Мать ребёнка: Иванова Евгения (Ксения) Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1902

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Иванова Евгения (Ксения) Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1908

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Иванова Евгения (Ксения) Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close