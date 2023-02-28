Иванов Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Губкин Иван Ефимов
Бракосочетание
24.09.1895
Бракосочетание
24.09.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1895
отпускной рядовой
Рождение ребёнка
10.02.1896
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Иванова Евгения (Ксения) Ильина
Рождение ребёнка
14.06.1897
Мать ребёнка: Иванова Евгения (Ксения) Ильина
Рождение ребёнка
02.07.1901
Дочь: Ольга Васильева
Мать ребёнка: Иванова Евгения (Ксения) Ильина
Рождение ребёнка
17.10.1902
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Иванова Евгения (Ксения) Ильина
Рождение ребёнка
08.03.1908
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Иванова Евгения (Ксения) Ильина
Смерть
Неизвестно