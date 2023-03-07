Иванова (Яковлева) Евгения (Ксения) Ильина
Место рождения
Дата рождения24.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1877
Отец: Яковлев Илья Яковлев
Бракосочетание
24.09.1895
Бракосочетание
24.09.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.02.1896
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов
Рождение ребёнка
14.06.1897
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов
Рождение ребёнка
02.07.1901
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов
Рождение ребёнка
17.10.1902
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов
Рождение ребёнка
08.03.1908
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов
Смерть
Неизвестно