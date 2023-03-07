Иванова (Яковлева) Евгения (Ксения) Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Яковлева) Евгения (Ксения) Ильина

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1877

Отец: Яковлев Илья Яковлев

Мать: Яковлева Акилина Матвеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.09.1895

Муж: Иванов Василий Иванов

Бракосочетание
24.09.1895

Муж: Иванов Василий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1897

Сын: Иванов Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1901

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1902

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1908

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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