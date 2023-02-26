?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ефросиния Егорова
Отец ребёнка: Егор Семёнов
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Егор Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Семёнов
Смерть
Неизвестно