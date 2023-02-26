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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ефросиния Егорова

Отец ребёнка: Егор Семёнов

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Егор Семёнов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Семёнов

Смерть
Неизвестно
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