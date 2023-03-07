Лукьян Яковлев
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти06.05.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Яков Иосифов
Мать: ?
Бракосочетание
10.02.1840
Жена: Ксения (Анисимова)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842
Сын: Василий Лукьянов
Мать ребёнка: Ксения (Анисимова)
Рождение ребёнка
19.01.1845
Дочь: Ксения Лукьянова
Мать ребёнка: Ксения (Анисимова)
Рождение ребёнка
09.02.1846
Дочь: Добышева Евдокия Лукьянова
Мать ребёнка: Ксения (Анисимова)
Рождение ребёнка
16.10.1848
Сын: Андрей Лукин
Мать ребёнка: Ксения (Анисимова)
Рождение ребёнка
10.10.1852
Дочь: Параскева Лукина
Мать ребёнка: Ксения (Анисимова)
Рождение ребёнка
20.02.1855
Сын: Иван Лукин
Мать ребёнка: Ксения (Анисимова)
Рождение ребёнка
25.09.1857
Дочь: Фёкла Лукьянова
Мать ребёнка: Ксения (Анисимова)
Рождение ребёнка
22.11.1860
Сын: Яков Лукин
Мать ребёнка: Ксения (Анисимова)
Бракосочетание
04.02.1883
Жена: Акилина Дмитриева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
06.05.1901