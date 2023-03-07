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Лукьян Яковлев

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Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1821

Дата смерти

06.05.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Яков Иосифов

Мать: ?

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1840

Жена: Ксения (Анисимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842

Сын: Василий Лукьянов

Мать ребёнка: Ксения (Анисимова)

Рождение ребёнка
19.01.1845

Дочь: Ксения Лукьянова

Мать ребёнка: Ксения (Анисимова)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1846

Дочь: Добышева Евдокия Лукьянова

Мать ребёнка: Ксения (Анисимова)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1848

Сын: Андрей Лукин

Мать ребёнка: Ксения (Анисимова)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1852

Дочь: Параскева Лукина

Мать ребёнка: Ксения (Анисимова)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1855

Сын: Иван Лукин

Мать ребёнка: Ксения (Анисимова)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1857

Дочь: Фёкла Лукьянова

Мать ребёнка: Ксения (Анисимова)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1860

Сын: Яков Лукин

Мать ребёнка: Ксения (Анисимова)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1883

Жена: Акилина Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
06.05.1901
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
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