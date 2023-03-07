Добышева Евдокия Лукьянова
Место рождения
Дата рождения09.02.1846
Дата смертиДо 1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1846
Отец: Лукьян Яковлев
Мать: Ксения (Анисимова)
Бракосочетание
16.02.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1873
Дочь: Параскева Филиппова
Отец ребёнка: Добышев Филипп Антонов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Добышев Филипп Антонов
Рождение ребёнка
21.08.1884
Отец ребёнка: Добышев Филипп Антонов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1884
Отец ребёнка: Добышев Филипп Антонов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1887
Отец ребёнка: Добышев Филипп Антонов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1898