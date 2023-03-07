Добышева Евдокия Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобышева Евдокия Лукьянова

Добышева Евдокия Лукьянова

avatar

Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

09.02.1846

Дата смерти

До 1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1846

Отец: Лукьян Яковлев

Мать: Ксения (Анисимова)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.02.1864

Муж: Добышев Филипп Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1873

Дочь: Параскева Филиппова

Отец ребёнка: Добышев Филипп Антонов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Добышев Филипп Антонов

Рождение ребёнка
21.08.1884

Сын: Добышев Пётр Филиппов

Отец ребёнка: Добышев Филипп Антонов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1884

Сын: Добышев Иван Филиппов

Отец ребёнка: Добышев Филипп Антонов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1887

Сын: Добышев Матвей Филиппов

Отец ребёнка: Добышев Филипп Антонов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1898
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close