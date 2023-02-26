(Добышева) Параскева Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Добышева) Параскева Филиппова

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.10.1873

Дата смерти

09.06.1878

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1873

Отец: Добышев Филипп Антонов

Мать: Добышева Евдокия Лукьянова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.06.1878
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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