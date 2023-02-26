(Добышева) Параскева Филиппова
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.10.1873
Дата смерти09.06.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1873
Отец: Добышев Филипп Антонов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.06.1878
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище