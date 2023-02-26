Добышев Филипп Антонов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.07.1844
Дата смерти13.06.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1844
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1873
Дочь: Параскева Филиппова
Мать ребёнка: Добышева Евдокия Лукьянова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Добышева Евдокия Лукьянова
Рождение ребёнка
21.08.1884
Мать ребёнка: Добышева Евдокия Лукьянова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1884
Мать ребёнка: Добышева Евдокия Лукьянова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1887
Мать ребёнка: Добышева Евдокия Лукьянова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.06.1897
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной