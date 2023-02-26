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Добышев Филипп Антонов

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.07.1844

Дата смерти

13.06.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1844

Отец: Добышев Антоний (Андрей) Никитин

Мать: Добышева Матрона (Давидова)

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1864

Жена: Добышева Евдокия Лукьянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1873

Дочь: Параскева Филиппова

Мать ребёнка: Добышева Евдокия Лукьянова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Добышева Евдокия Лукьянова

Рождение ребёнка
21.08.1884

Сын: Добышев Пётр Филиппов

Мать ребёнка: Добышева Евдокия Лукьянова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1884

Сын: Добышев Иван Филиппов

Мать ребёнка: Добышева Евдокия Лукьянова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1887

Сын: Добышев Матвей Филиппов

Мать ребёнка: Добышева Евдокия Лукьянова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.06.1897
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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