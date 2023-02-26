Добышева Матрона (Давидова)
Место рожденияд.Тимошаты
Дата рождения1815
Дата смерти07.01.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тимошаты
Бракосочетание
03.11.1835
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.08.1838
Отец ребёнка: Добышев Антоний (Андрей) Никитин
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1840
Дочь: Мелания (Антипова)
Отец ребёнка: Добышев Антоний (Андрей) Никитин
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1844
Отец ребёнка: Добышев Антоний (Андрей) Никитин
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1848
Отец ребёнка: Добышев Антоний (Андрей) Никитин
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1855
Дочь: Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Добышев Антоний (Андрей) Никитин
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.01.1875
д.лёще