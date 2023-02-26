Добышева Матрона (Давидова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобышева Матрона (Давидова)

Добышева Матрона (Давидова)

avatar

Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

1815

Дата смерти

07.01.1875

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тимошаты
Бракосочетание
03.11.1835

Муж: Добышев Антоний (Андрей) Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.08.1838

Сын: Добышев Авраамий Антонов

Отец ребёнка: Добышев Антоний (Андрей) Никитин

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1840

Дочь: Мелания (Антипова)

Отец ребёнка: Добышев Антоний (Андрей) Никитин

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1844

Сын: Добышев Филипп Антонов

Отец ребёнка: Добышев Антоний (Андрей) Никитин

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1848

Сын: Добышев Михаил Андреев

Отец ребёнка: Добышев Антоний (Андрей) Никитин

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1855

Дочь: Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Добышев Антоний (Андрей) Никитин

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.01.1875
д.лёще
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close