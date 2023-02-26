(Добышева) Мелания (Антипова)
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.12.1840
Дата смерти06.06.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1840
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1857
Муж: Антоний (Леонов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1860
Дочь: Екатерина Антонова
Отец ребёнка: Антоний (Леонов)
д.Мокрая Лужа ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1861
Сын: Филипп Антонов
Отец ребёнка: Антоний (Леонов)
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
До 1871
Сын: Дмитрий Антонов
Отец ребёнка: Антоний (Леонов)
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
07.12.1874
Сын: Потапий Антонов
Отец ребёнка: Антоний (Леонов)
д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Антоний (Леонов)
Рождение ребёнка
22.06.1877
Сын: Роман Антонов
Отец ребёнка: Антоний (Леонов)
д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.06.1898
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда