(Добышева) Мелания (Антипова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Добышева) Мелания (Антипова)

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.12.1840

Дата смерти

06.06.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1840

Отец: Добышев Антоний (Андрей) Никитин

Мать: Добышева Матрона (Давидова)

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1857

Муж: Антоний (Леонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1860

Дочь: Екатерина Антонова

Отец ребёнка: Антоний (Леонов)

д.Мокрая Лужа ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1861

Сын: Филипп Антонов

Отец ребёнка: Антоний (Леонов)

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Дмитрий Антонов

Отец ребёнка: Антоний (Леонов)

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
07.12.1874

Сын: Потапий Антонов

Отец ребёнка: Антоний (Леонов)

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Антоний (Леонов)

Рождение ребёнка
22.06.1877

Сын: Роман Антонов

Отец ребёнка: Антоний (Леонов)

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.06.1898
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
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