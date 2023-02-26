Потапий Антонов
Место рожденияд.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.12.1874
Отец: Антоний (Леонов)
Мать: Мелания (Антипова)
д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.01.1899
Жена: Мария Логгинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1906
Сын: Стефан Потапов
Мать ребёнка: Мария Логгинова
д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1911
Дочь: Марфа Потапова
Мать ребёнка: Мария Логгинова
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
Неизвестно