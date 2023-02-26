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Потапий Антонов

Место рождения

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1874

Отец: Антоний (Леонов)

Мать: Мелания (Антипова)

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.01.1899

Жена: Мария Логгинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1906

Сын: Стефан Потапов

Мать ребёнка: Мария Логгинова

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1911

Дочь: Марфа Потапова

Мать ребёнка: Мария Логгинова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
Неизвестно
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