Мария Логгинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Логгинова

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.01.1899

Муж: Потапий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1906

Сын: Стефан Потапов

Отец ребёнка: Потапий Антонов

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1911

Дочь: Марфа Потапова

Отец ребёнка: Потапий Антонов

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
Неизвестно