Мария Логгинова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1899
Муж: Потапий Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1906
Сын: Стефан Потапов
Отец ребёнка: Потапий Антонов
д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1911
Дочь: Марфа Потапова
Отец ребёнка: Потапий Антонов
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
Неизвестно