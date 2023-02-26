Филипп Антонов
Место рожденияд.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Дата рождения1861
Дата смерти08.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Антоний (Леонов)
Мать: Мелания (Антипова)
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
01.02.1885
Сын: Семён Филиппов
Мать ребёнка: Дария Яковлева
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
?.07.1887
Сын: Николай Филиппов
Мать ребёнка: Дария Яковлева
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
06.09.1888
Дочь: Елизавета Филиппова
Мать ребёнка: Дария Яковлева
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
13.03.1893
Дочь: Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: Дария Яковлева
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Матрона ст
Мать ребёнка: Дария Яковлева
Рождение ребёнка
15.05.1898
Дочь: Матрона Филиппова
Мать ребёнка: Дария Яковлева
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Яковлева
Смерть
08.04.1915
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки