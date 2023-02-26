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Филипп Антонов

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Место рождения

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда

Дата рождения

1861

Дата смерти

08.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Антоний (Леонов)

Мать: Мелания (Антипова)

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
01.02.1885

Сын: Семён Филиппов

Мать ребёнка: Дария Яковлева

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
?.07.1887

Сын: Николай Филиппов

Мать ребёнка: Дария Яковлева

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
06.09.1888

Дочь: Елизавета Филиппова

Мать ребёнка: Дария Яковлева

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
13.03.1893

Дочь: Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Дария Яковлева

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Матрона ст

Мать ребёнка: Дария Яковлева

Рождение ребёнка
15.05.1898

Дочь: Матрона Филиппова

Мать ребёнка: Дария Яковлева

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Яковлева

Смерть
08.04.1915
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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