Роман Антонов
Место рожденияд.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1877
Отец: Антоний (Леонов)
Мать: Мелания (Антипова)
д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно