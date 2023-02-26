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Роман Антонов

Место рождения

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1877

Отец: Антоний (Леонов)

Мать: Мелания (Антипова)

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1911

Жена: Евфилия (Ефимия) Антипова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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