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Дмитрий Антонов

Место рождения

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: Антоний (Леонов)

Мать: Мелания (Антипова)

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
05.12.1890

Дочь: Варвара Дмитриева

Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1893

Дочь: Анастасия Дмитриева

Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
15.03.1895

Сын: Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1897

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)

д.Жигары ( Мокрая Лужа ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1899

Дочь: Дария ст

Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
09.03.1901

Дочь: Дария Дмитриева

Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
18.06.1903

Сын: Афанасий Дмитриев

Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
20.11.1905

Сын: Григорий Дмитриев

Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
13.04.1908

Сын: Семён Дмитриев

Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария (Раиса) (Елистратова)

Смерть
Неизвестно