Дмитрий Антонов
Место рожденияд.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: Антоний (Леонов)
Мать: Мелания (Антипова)
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
05.12.1890
Дочь: Варвара Дмитриева
Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1893
Дочь: Анастасия Дмитриева
Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
15.03.1895
Сын: Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1897
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)
д.Жигары ( Мокрая Лужа ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1899
Дочь: Дария ст
Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
09.03.1901
Дочь: Дария Дмитриева
Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
18.06.1903
Сын: Афанасий Дмитриев
Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
20.11.1905
Сын: Григорий Дмитриев
Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
13.04.1908
Сын: Семён Дмитриев
Мать ребёнка: Мария (Раиса) (Елистратова)
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно