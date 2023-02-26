Добышев Пётр Филиппов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.08.1884
Отец: Добышев Филипп Антонов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1910
Жена: Добышева Марфа Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1910
Мать ребёнка: Добышева Марфа Семёнова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1912
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Добышева Марфа Семёнова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1915
Дочь: Ефросиния Петрова
Мать ребёнка: Добышева Марфа Семёнова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно