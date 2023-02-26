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Добышев Пётр Филиппов

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1884

Отец: Добышев Филипп Антонов

Мать: Добышева Евдокия Лукьянова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1910

Жена: Добышева Марфа Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1910

Сын: Добышев Николай Петрович

Мать ребёнка: Добышева Марфа Семёнова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1912

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Добышева Марфа Семёнова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1915

Дочь: Ефросиния Петрова

Мать ребёнка: Добышева Марфа Семёнова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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