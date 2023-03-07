Добышева Марфа Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобышева Марфа Семёнова

Добышева Марфа Семёнова

avatar

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1885

Дата смерти

17.01.1910

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Семён Григорьев

Мать: Дария Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.01.1910

Муж: Добышев Пётр Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
17.01.1910
Рождение ребёнка
30.11.1910

Сын: Добышев Николай Петрович

Отец ребёнка: Добышев Пётр Филиппов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1912

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Добышев Пётр Филиппов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1915

Дочь: Ефросиния Петрова

Отец ребёнка: Добышев Пётр Филиппов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close