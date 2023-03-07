Добышева Марфа Семёнова
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти17.01.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Семён Григорьев
Мать: Дария Фёдорова
Бракосочетание
17.01.1910
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
17.01.1910
Рождение ребёнка
30.11.1910
Отец ребёнка: Добышев Пётр Филиппов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1912
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Добышев Пётр Филиппов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1915
Дочь: Ефросиния Петрова
Отец ребёнка: Добышев Пётр Филиппов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.