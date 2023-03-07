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Семён Григорьев

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Место рождения

Рубеки

Дата рождения

01.02.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1862

Отец: Григорий Яковлев

Мать: Ефимия Анисимова

Бракосочетание
05.11.1882

Жена: Дария Фёдорова

г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Добышева Марфа Семёнова

Мать ребёнка: Дария Фёдорова

Рождение ребёнка
15.11.1892

Сын: Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Дария Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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