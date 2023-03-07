Семён Григорьев
Место рождения
Дата рождения01.02.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1862
Отец: Григорий Яковлев
Мать: Ефимия Анисимова
Бракосочетание
05.11.1882
Жена: Дария Фёдорова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Добышева Марфа Семёнова
Мать ребёнка: Дария Фёдорова
Рождение ребёнка
15.11.1892
Сын: Григорий Семёнов
Мать ребёнка: Дария Фёдорова
Смерть
Неизвестно