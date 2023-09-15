Григорий Семёнов
Место рождения
Дата рождения15.11.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1892
Отец: Семён Григорьев
Мать: Дария Фёдорова
Бракосочетание
21.01.1911
Жена: Ирина Борисова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Акилина Григорьева
Мать ребёнка: Ирина Борисова
Смерть
Неизвестно