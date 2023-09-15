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Григорий Семёнов

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.11.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1892

Отец: Семён Григорьев

Мать: Дария Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.01.1911

Жена: Ирина Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Акилина Григорьева

Мать ребёнка: Ирина Борисова

Смерть
Неизвестно
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