Дария Фёдорова
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1865
Дата смерти07.06.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1882
Муж: Семён Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Добышева Марфа Семёнова
Отец ребёнка: Семён Григорьев
Рождение ребёнка
15.11.1892
Сын: Григорий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Григорьев
Смерть
07.06.1915
Причина смерти: от натуральной