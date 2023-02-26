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Дария Фёдорова

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

07.06.1915

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: Фёдор

Мать: ?

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1882

Муж: Семён Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Добышева Марфа Семёнова

Отец ребёнка: Семён Григорьев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1892

Сын: Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Григорьев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
07.06.1915
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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